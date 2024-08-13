Поступления в госбюджет выше, чем годом ранее

Несмотря на длительную рецессию, заработная плата продолжает расти, а количество рабочих мест существенно не сократилось, что способствовало росту поступлений за счет налогов на рабочую силу. Поступление корпоративного подоходного налога увеличено за счет подоходного налога, полученного от банков, отметили в министерстве.

По оценке Министерства финансов, повышение ставок повлияло на уплату потребительских налогов, а низкий уровень доверия сдерживает рост поступлений.

В первом полугодии рост фонда оплаты труда достиг 6,4% по сравнению с предыдущим годом. Основное влияние обусловлено прежде всего ростом средней заработной платы, который в первом полугодии составил 7,5%, при этом количество рабочих мест сократилось на 1,0%.

"Несмотря на длительную рецессию, заработная плата продолжает расти, а количество рабочих мест значительно не сократилось - это поддержало уплату налогов на рабочую силу", – пояснила аналитик отдела бюджетной политики министерства Мерлийн Лаос.

Доля задекларированных работников трудоспособного возраста (60,2%) за последние месяцы увеличилась, но все еще ниже среднегодового уровня (60,5%). Наибольший прирост фонда оплаты труда за шесть месяцев произошел в сфере здравоохранения (16,4%). В результате этого поступления социального налога в первом полугодии увеличились на 6,5% по сравнению с прошлым годом.

Помимо изменений в фонде заработной платы, на поступление подоходного налога с физических лиц повлияли возвраты подоходного налога и выход из второй ступени пенсионной системы, отметили в министерстве.

В первом полугодии было возвращено 230 миллионов евро подоходного налога, что на 12 миллионов больше, чем в прошлом году. С вышедших из второй пенсионной ступени (как трудоспособного, так и пенсионного возраста) за полгода поступило подоходного налога в размере 29 миллионов евро, что на 4 миллиона евро меньше, чем за тот же период прошлого года.

Поступления корпоративного подоходного налога увеличились за счет подоходного налога, полученного от банков, сообщили в министерстве.