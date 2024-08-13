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Мошенники провели массовую рассылку от имени Omniva

Северное побережье
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Посылочный автомат Omniva (иллюстративное фото).
Посылочный автомат Omniva (иллюстративное фото). Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Более 3500 обращений всего за сутки поступило в компанию Omniva от бдительных людей, получивших подозрительные SMS, пишет rus.err.

- Это работает просто: людям массово рассылают SMS со ссылкой. Человек ее открывает, у него запрашивают его данные и просят сделать небольшой денежный перевод, потому что не удалось доставить посылку или по какой-то другой причине. Там небольшая сумма, несколько центов или пара евро. Человек думает, что это немного, платит, а на самом деле передает данные кредитной карты, и потом оттуда исчезают деньги, - сказал глава бюро уголовных преступлений Пыхьяской префектуры Урмет Тамбре.

Эта SMS-атака мошенников от имени Omniva - уже шестая за этот год и, судя по числу жалоб, самая масштабная. И самая изощренная: теперь сообщения приходят не с неизвестного номера, как раньше, а от имени Omniva, и попадают в ту же SMS-папку в телефоне, куда до этого приходили настоящие уведомления почтового оператора. В Omniva советуют читать сообщения очень внимательно.

- Обязательно нужно посмотреть, что это за ссылка. Если адрес не Omniva.ее, то, скорее всего, это сообщение от мошенников. И важно содержание: если просят совершить платеж, то Omniva почти никогда не делает этого. Есть очень небольшой набор таких услуг, таможенные платежи, но обычно это процент от стоимости посылки, - сказал глава отдела инноваций и технологий Omniva Мартти Кульдьма.

Мобильные операторы говорят, что у них почти нет возможности блокировать массовую рассылку от мошенников, прикрывающихся именами известных компаний.

- Если сообщения отправлены через наш SMS-центр, мы можем проверить имя отправителя, бывало, что мы ограничивали список тех, кому разрешено делать рассылку под определенным именем. Но если SMS приходят от сетей других операторов, у нас почти нет технических возможностей контролировать это. Потому что мы не знаем, есть ли у поставщика услуги, от имени которого приходит сообщение, договор с другим оператором. Если мы начнем их блокировать, может оказаться, что это настоящая рассылка, - сказала глава отдела информационной безопасности Elisa Май Крафт.

Сообщений о краже денег после произошедшей в понедельник атаки в полицию пока не поступало, но в среднем, по данным Пыхьяской префектуры, каждый месяц от 20 до 40 человек попадаются на крючок мошенникам, в карманы которых утекает от 30 000 до 70 000 евро. Иногда полиции удается поймать их, в этом году были такие случаи, но опасность не исчезает.

- К сожалению, этот вид преступлений становится все популярнее, случаев мошенничества все больше, людей пытаются обмануть по-всякому, чтобы получить PIN-коды, инвестиции в фальшивые бумаги или с помощью SMS. Нужно быть очень внимательными, - отметил Тамбре.

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