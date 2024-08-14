Во вторник вечером на территории VKG произошел взрыв, в результате которого, по предварительным данным, один человек получил ожоги и был доставлен в больницу, передает rus.err.
На территории VKG произошел взрыв
По данным Спасательного департамента, в 22 часа пожар был потушен.
Сообщение о взрыве на территории VKG поступило в Центр тревоги во вторник в 20:48. На ликвидацию аварию направлены спасатели.
"На производственной территории Viru Keemia Grupp в Кохтла-Ярве при загрузке побочного продукта производства сланцевого масла в грузовой автомобиль произошел взрыв. В результате взрыва пострадал водитель грузового автомобиля. Он был доставлен в больницу для оказания медицинской помощи. Обстоятельства и причины взрыва будут установлены в ходе расследования", - рассказала руководитель по коммуникациям и маркетингу VKG Ирина Боенко.