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На территории VKG произошел взрыв

Северное побережье
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Завод масел VKG. Илльстративное фото.
Завод масел VKG. Илльстративное фото. Фото: Ilja Smirnov

Во вторник вечером на территории VKG произошел взрыв, в результате которого, по предварительным данным, один человек получил ожоги и был доставлен в больницу, передает rus.err.

По данным Спасательного департамента, в 22 часа пожар был потушен.

Сообщение о взрыве на территории VKG поступило в Центр тревоги во вторник в 20:48. На ликвидацию аварию направлены спасатели.

"На производственной территории Viru Keemia Grupp в Кохтла-Ярве при загрузке побочного продукта производства сланцевого масла в грузовой автомобиль произошел взрыв. В результате взрыва пострадал водитель грузового автомобиля. Он был доставлен в больницу для оказания медицинской помощи. Обстоятельства и причины взрыва будут установлены в ходе расследования", - рассказала руководитель по коммуникациям и маркетингу VKG Ирина Боенко.

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