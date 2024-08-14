На территории VKG произошел взрыв

Сообщение о взрыве на территории VKG поступило в Центр тревоги во вторник в 20:48. На ликвидацию аварию направлены спасатели.

"На производственной территории Viru Keemia Grupp в Кохтла-Ярве при загрузке побочного продукта производства сланцевого масла в грузовой автомобиль произошел взрыв. В результате взрыва пострадал водитель грузового автомобиля. Он был доставлен в больницу для оказания медицинской помощи. Обстоятельства и причины взрыва будут установлены в ходе расследования", - рассказала руководитель по коммуникациям и маркетингу VKG Ирина Боенко.