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Для уменьшения потерь еды надо изменить образ мыслей и законы

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НКО "Roheline Vald" собрал и помог установить уже 12 шкафов для раздачи еды. На снимке: Кайри Нийнепуу-Марк (справа) на открытии очередного такого шкафа.
НКО "Roheline Vald" собрал и помог установить уже 12 шкафов для раздачи еды. На снимке: Кайри Нийнепуу-Марк (справа) на открытии очередного такого шкафа. Фото: Erakogu

На государственном уровне об уменьшении разбазаривания пищевых продуктов больше говорят, в общинах же занимаются делом.

В Эстонии первый продовольственный шкаф установили в декабре 2020 года в Тарту.

- Еда раздается без всяких условий всем, кто этого желает. Речь идет не о благотворительной организации, а о спасении еды, поэтому еда является главным героем. Для ее приготовления использовано много ресурсов, и хуже всего, если пригодная и полноценная еда заканчивает свои дни не на обеденном столе, а на свалке, - сказала принесшая в Эстонию идею фудшеринга, то бишь раздачи еды, Керли Ильвес.

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