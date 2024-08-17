Для уменьшения потерь еды надо изменить образ мыслей и законы

- Еда раздается без всяких условий всем, кто этого желает. Речь идет не о благотворительной организации, а о спасении еды, поэтому еда является главным героем. Для ее приготовления использовано много ресурсов, и хуже всего, если пригодная и полноценная еда заканчивает свои дни не на обеденном столе, а на свалке, - сказала принесшая в Эстонию идею фудшеринга, то бишь раздачи еды, Керли Ильвес.