Самый популярный запрещенный товар на границе в Нарве - наличные деньги

С прошлого четверга эстонская таможня начала усиленный контроль на пограничных переходах с Россией, чтобы исключить нарушение санкций, введенных в отношении России. Руководитель отдела таможенного контроля Налогово-таможенного департамента (МТА) Вольдемар Линно сказал, что с 8 августа МТА только начал плавный переход и постепенно будет достигнут полный контроль пересекающих границу.
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