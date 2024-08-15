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Самый популярный запрещенный товар на границе в Нарве - наличные деньги

Эрик Калда
, журналист
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По словам Вольдемара Линно, МТА готов к полному таможенному контролю без привлечения дополнительных сил.
По словам Вольдемара Линно, МТА готов к полному таможенному контролю без привлечения дополнительных сил. Фото: Mihkel Maripuu

С прошлого четверга эстонская таможня начала усиленный контроль на пограничных переходах с Россией, чтобы исключить нарушение санкций, введенных в отношении России. Руководитель отдела таможенного контроля Налогово-таможенного департамента (МТА) Вольдемар Линно сказал, что с 8 августа МТА только начал плавный переход и постепенно будет достигнут полный контроль пересекающих границу.

- Сколько дополнительных сил придется задействовать MTA для полного таможенного контроля по сравнению с тем, что было раньше?

- Мы не планируем задействовать дополнительные силы, так как сможем обеспечить более эффективный контроль имеющимися силами.

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