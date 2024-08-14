В четверг, 15 августа, в 11:00 будет демонтирован дымоход котельной Репо (бывшая электростанция Пюсси). Желающие имеют возможность наблюдать за обвалом с безопасного расстояния.
В четверг желающие смогут наблюдать, как рухнет старая 72-метровая труба
Строительство 72-метровой дымовой трубы электростанции Пюсси было завершено в 1945 году. Электростанция проработала до 1973 года, после чего здание было передано ДСП-комбинату Пюсси, известному в последние десятилетия как Фабрика Репо.
В позапрошлом году компания обанкротилась, и большую часть активов купила компания Cronimet Nordic, занимающаяся в основном перевалкой металлолома, которая приступила к сносу завода.