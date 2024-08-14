Счет учителей, которые не соответствуют требованиям, идет на тысячи

По сути, это означает, что в предстоящем учебном году будет не хватать 4000 учителей, сказал глава Союза работников образования Реэмо Вольтри.

- Каждый год число людей, не соответствующих квалификационным требованиям, существенно растет. И если человек не соответствует квалификационным требованиям, это означает, что он не способен выполнять работу на должном уровне, что создает огромную нагрузку на устойчивость качественного эстонского образования, - сказал он, отметив, что число неквалифицированных учителей растет, потому что у преподавателей нет уверенности.

- Правительство постоянно говорит, что профессия учителя должна цениться в обществе, но, как показывает практика, это не так. Причин тому несколько: значительный разрыв в заработной плате, большая ответственность, очень высокое ожидание от учителей, большая нагрузка. Плюс в настоящее время отсутствуют возможности для карьерного роста, - продолжил он.

Самая большая доля учителей, не соответствующих квалификационным требованиям, наблюдается в Ярвамаа (32%). Во всех остальных уездах этот показатель близок к 20%.