В первые годы развития туризма в Ида-Вирумаа постоянно говорилось о том, какая красивая природа, полный контрастов ландшафт и разнообразное население со своими культурными особенностями в нашем уезде. Со всем этим трудно поспорить, но очевидно и то, что туристов привлекают не только достопримечательности. Сегодняшние отдыхающие также хотят, чтобы их развлекали, кормили и любезно обслуживали.
ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Туриста привлекают не только достопримечательности
Что касается развлечений, то кластер туристических предприятий Ида-Вирумаа уже давно начал продвигать уезд как регион приключений, где никогда не бывает скучно. В связи с этим каждый год проводится конкурс на лучшее новое приключение в Ида-Вирумаа.
И с организацией питания дела обстоят гораздо лучше, чем несколько лет назад. Появилось значительное количество приличных заведений, и можно надеяться, что их станет еще больше, хотя бизнес в сфере общепита сложен и рискован. Но для людей важна качественная еда и новые вкусовые впечатления. Иначе не были бы так популярны уже много лет дни открытых хуторов, домашних кафе и другие подобные мероприятия. Вот и на этой неделе в Ида-Вирумаа также пройдет несколько гастрономический фестивалей, и нет сомнений, что там будет многолюдно.
Однако уровень обслуживания вызывает беспокойство не только в Ида-Вирумаа, но и по всей Эстонии. К сожалению, улыбающиеся, доброжелательные и жизнерадостные обслуживающие не всегда являются нормой. Поэтому будет интересно посмотреть, каковы будут результаты нового проекта Ида-Вируского туристического кластера, направленного на повышение гостеприимства обслуживающего персонала уезда.