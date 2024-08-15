ПЕРЕДОВИЦА Туриста привлекают не только достопримечательности

Что касается развлечений, то кластер туристических предприятий Ида-Вирумаа уже давно начал продвигать уезд как регион приключений, где никогда не бывает скучно. В связи с этим каждый год проводится конкурс на лучшее новое приключение в Ида-Вирумаа.

И с организацией питания дела обстоят гораздо лучше, чем несколько лет назад. Появилось значительное количество приличных заведений, и можно надеяться, что их станет еще больше, хотя бизнес в сфере общепита сложен и рискован. Но для людей важна качественная еда и новые вкусовые впечатления. Иначе не были бы так популярны уже много лет дни открытых хуторов, домашних кафе и другие подобные мероприятия. Вот и на этой неделе в Ида-Вирумаа также пройдет несколько гастрономический фестивалей, и нет сомнений, что там будет многолюдно.