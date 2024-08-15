Центр здоровья "Corrigo", имеющий двадцатилетний опыт работы, расширяет свою деятельность на Нарву и в октябре откроет там филиал, который будет специализироваться на услугах по гигиене труда.
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Йыхвиский центр здоровья "Corrigo" расширяется на Нарву
- В Нарве много работодателей и тысячи работников. До сих пор мы возили людей из этого региона на услугу гигиены труда в Йыхви. Это не экономит времени ни работодателя, ни работника, - сказала исполнительный руководитель "Corrigo" Мерле Харьо, добавив, что центр здоровья хочет поддерживать предприятия и организации нарвского региона на местном уровне.