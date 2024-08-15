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Йыхвиский центр здоровья "Corrigo" расширяется на Нарву

Сирле Соммер-Калда
, журналист
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ТОО "Corrigo" приспосабливает помещения на третьем этаже для оказания услуг здравоохранения, разделяя здание, в частности, с Фондом интеграции и "Objekt". Определяющим стало расположение в центре.
ТОО "Corrigo" приспосабливает помещения на третьем этаже для оказания услуг здравоохранения, разделяя здание, в частности, с Фондом интеграции и "Objekt". Определяющим стало расположение в центре. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik

Центр здоровья "Corrigo", имеющий двадцатилетний опыт работы, расширяет свою деятельность на Нарву и в октябре откроет там филиал, который будет специализироваться на услугах по гигиене труда.

- В Нарве много работодателей и тысячи работников. До сих пор мы возили людей из этого региона на услугу гигиены труда в Йыхви. Это не экономит времени ни работодателя, ни работника, - сказала исполнительный руководитель "Corrigo" Мерле Харьо, добавив, что центр здоровья хочет поддерживать предприятия и организации нарвского региона на местном уровне.

Качественная и современная услуга по гигиене труда улучшает экономические показатели организаций, заверила Харьо. "Это позволяет увеличить количество здоровых лет жизни сотрудников, снизить количество заболеваний, связанных с работой, а также количество несчастных случаев и травм на рабочем месте. Демографическая ситуация сегодня такова, что мы должны поддерживать людей в работоспособном состоянии как можно дольше", - констатировала она.

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