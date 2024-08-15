Йыхвиский центр здоровья "Corrigo" расширяется на Нарву

- В Нарве много работодателей и тысячи работников. До сих пор мы возили людей из этого региона на услугу гигиены труда в Йыхви. Это не экономит времени ни работодателя, ни работника, - сказала исполнительный руководитель "Corrigo" Мерле Харьо, добавив, что центр здоровья хочет поддерживать предприятия и организации нарвского региона на местном уровне.