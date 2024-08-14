Касса по безработице предлагает набор услуг работодателям, которые помогают трудоустроиться молодым людям, а также консультирует молодежь по вопросам карьеры.
Касса по безработице помогает трудоустроиться вчерашним школьникам
Для того чтобы удержать молодежь в системе образования и на рынке труда, а также снизить факторы риска, в местных самоуправлениях создана действующая система молодежной гарантии. Работающие в самоуправлениях специалисты по благополучию поддерживают 13–29-летних людей в решении вопросов, связанных с учебой и работой. Контакты специалистов можно найти на сайте Департамента социального страхования.
Эстонская касса по безработице - одно из учреждений, которое претворяет в жизнь эту государственную программу и предлагает молодым людям, а также работодателям ряд услуг и возможностей, представленных ниже.
Несовершеннолетнему требуется согласие его опекуна или родителя/законного представителя для регистрации в качестве безработного и получения поддержки в поиске работы.
Услуга "Мое первое рабочее место" дает молодежи отличную возможность приобрести недостающий трудовой опыт и найти постоянное место работы. Касса по безработице поддерживает трудоустройство молодежи с небольшим опытом работы, возмещая работодателю до 50% затрат на заработную плату за первый год (в случае срочного договора – половина его срока, но не более одного года) и на профессиональную подготовку в течение двух лет с момента поступления на работу (в случае срочного договора – на протяжении трудовых отношений, но не более двух лет). В рамках услуги работодатель заключает бессрочный договор или на срок не менее одного года.
Работодатели, принимающие на работу подростков 13–16 лет, могут запросить в Кассе по безработице дотацию на несовершеннолетнего работника, которая нацелена на расширение возможностей трудоустройства для несовершеннолетних и их поддержку в приобретении привычки к труду и опыта работы.
Дотация выплачивается работодателю постфактум, в первом квартале текущего года за предыдущий календарный год, если работодатель в течение предыдущего календарного года выплатил работнику в возрасте 13–16 лет не менее 1000 евро (брутто).
Размер дотации составляет 30% от брутто-заработной платы каждого 13–16-летнего работника за предыдущий календарный год. Подробнее об этом можно прочитать здесь.
В услуги карьерного консультирования входит представление информации о рынке труда и консультирование по вопросам карьеры. Основная цель этих услуг состоит в том, чтобы помочь клиентам сделать продуманный выбор в пользу того или иного образовательного учреждения или рабочего места. Встречи со специалистом по карьере могут проводиться в индивидуальном или групповом формате.
Если человеку нужна персональная поддержка в вопросах формирования и планирования карьеры, профессионального самоопределения, подготовки к собеседованию при приеме на работу или информация о возможностях учебы либо трудоустройства, то ему подойдет персональная услуга карьерного консультирования.
Групповые услуги будут актуальны, если, помимо поддержки и информации специалиста по карьере, человек хочет услышать об опыте других людей и обсудить с ними возможные решения.
Подробнее ознакомиться с услугами консультирования можно здесь и на сайте www.minukarjaar.ee.