Касса по безработице помогает трудоустроиться вчерашним школьникам

Для того чтобы удержать молодежь в системе образования и на рынке труда, а также снизить факторы риска, в местных самоуправлениях создана действующая система молодежной гарантии. Работающие в самоуправлениях специалисты по благополучию поддерживают 13–29-летних людей в решении вопросов, связанных с учебой и работой. Контакты специалистов можно найти на сайте Департамента социального страхования.

Эстонская касса по безработице - одно из учреждений, которое претворяет в жизнь эту государственную программу и предлагает молодым людям, а также работодателям ряд услуг и возможностей, представленных ниже.

Несовершеннолетнему требуется согласие его опекуна или родителя/законного представителя для регистрации в качестве безработного и получения поддержки в поиске работы.

Услуга "Мое первое рабочее место" дает молодежи отличную возможность приобрести недостающий трудовой опыт и найти постоянное место работы. Касса по безработице поддерживает трудоустройство молодежи с небольшим опытом работы, возмещая работодателю до 50% затрат на заработную плату за первый год (в случае срочного договора – половина его срока, но не более одного года) и на профессиональную подготовку в течение двух лет с момента поступления на работу (в случае срочного договора – на протяжении трудовых отношений, но не более двух лет). В рамках услуги работодатель заключает бессрочный договор или на срок не менее одного года.