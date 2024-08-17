ОПРОС ⟩ Как много покупаете сезонных овощей и фруктов от местных производителей?
Геннадий СОЛОВЬЕВ, пенсионер:
- Один помидор и два огурца в неделю - мне хватает. Покупаю овощи на рынке, потому что выращенные на месте вкуснее, чем магазинные, даже сравнить нельзя! Заготовок не делаю, потому что живу один. Раньше жил в Кукрузе, был свой огород, тогда делали запасы тоже, а теперь зачем? Все в магазине есть, и надо мне немного.
Тойво ЛУХАНИЙT, пенсионер:
- Все, что нужно, покупаю обычно в магазине - яблоки, сливы, томат, огурцы, потому что удобно взять все продукты в одном месте. Иногда на рынок заглядываю тоже, если по пути. Заготовок не делаю, потому что один живу.
Надия ЧИТАНАВА, учитель:
- На рынок хожу за всеми фруктами и овощами, потому что в сезон они там точно вкуснее магазинных, свежее и натуральные. У нас семья из трех человек, два килограмма помидоров за один раз уходит. Заготовки не делаю, потому что живем в арендованной квартире, условий для хранения нет.
Кристина ЮУЗЕ, учитель детсада:
- Вообще ничего и нигде не покупаю, потому что свой сад и огород есть, все нужное сами выращиваем и на заготовки тоже хватает своих продуктов. Чаще всего не заморачиваюсь - просто режу и замораживаю.
Анна АНДРЕЕВА, пенсионер:
- Не покупаю, потому что есть свой огород, хватает выращенного и на еду, и на заготовки - помидоры, огурцы, свекла, все консервирую на зиму. Но на рынок в сезон все равно заглядываю - на цены посмотреть и порадоваться, сколько же я денег сэкономила. Мне уже 80 лет, но земля силы дает - пока тружусь на грядках.