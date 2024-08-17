Сб, 17.08.2024
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ОПРОС Как много покупаете сезонных овощей и фруктов от местных производителей?

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Снимок иллюстративный.
Снимок иллюстративный. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik
Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Геннадий СОЛОВЬЕВ, пенсионер:

- Один помидор и два огурца в неделю - мне хватает. Покупаю овощи на рынке, потому что выращенные на месте вкуснее, чем магазинные, даже сравнить нельзя! Заготовок не делаю, потому что живу один. Раньше жил в Кукрузе, был свой огород, тогда делали запасы тоже, а теперь зачем? Все в магазине есть, и надо мне немного.

Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Тойво ЛУХАНИЙT, пенсионер:

- Все, что нужно, покупаю обычно в магазине - яблоки, сливы, томат, огурцы, потому что удобно взять все продукты в одном месте. Иногда на рынок заглядываю тоже, если по пути. Заготовок не делаю, потому что один живу.

Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Надия ЧИТАНАВА, учитель:

- На рынок хожу за всеми фруктами и овощами, потому что в сезон они там точно вкуснее магазинных, свежее и натуральные. У нас семья из трех человек, два килограмма помидоров за один раз уходит. Заготовки не делаю, потому что живем в арендованной квартире, условий для хранения нет.

Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Кристина ЮУЗЕ, учитель детсада:

- Вообще ничего и нигде не покупаю, потому что свой сад и огород есть, все нужное сами выращиваем и на заготовки тоже хватает своих продуктов. Чаще всего не заморачиваюсь - просто режу и замораживаю.

Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Анна АНДРЕЕВА, пенсионер:

- Не покупаю, потому что есть свой огород, хватает выращенного и на еду, и на заготовки - помидоры, огурцы, свекла, все консервирую на зиму. Но на рынок в сезон все равно заглядываю - на цены посмотреть и порадоваться, сколько же я денег сэкономила. Мне уже 80 лет, но земля силы дает - пока тружусь на грядках.

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