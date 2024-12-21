ПЕРЕДОВИЦА Объединение Йыхви и Тойла: изменениям всегда сопутствуют страхи

Не обходится без страхов и происходящее теперь объединение Йыхви и Тойла, от которого Йыхви тогда в последний момент отказался, в результате чего образовалось странное самоуправление без центра. Нынешнее объединение и называют исправлением допущенной тогда ошибки.

Пожалуй, и теперь, глядя на результаты состоявшегося более месяца тому назад референдума, можно сказать, что страхи имеются в первую очередь со стороны Тойла, ведь так оно и водится, что при объединении голос меньшего оказывается более слабым. К сожалению, это свойственно демократии, однако одним из принципов демократии является и то, что с меньшинствами всегда следует считаться и прислушиваться к ним. Насколько это удается - вопрос отдельный.

Ясно, что у такой реформы не могут быть только плюсы или только минусы. В сегодняшнем "Северном побережье" мы предоставили возможность перечислить эти плюсы и минусы искусственному интеллекту, который, наверное, более аполитичен, чем любой здешний политик. Из этих оценок мы видим также, что в первую очередь проиграть могут жители более удаленных и маленьких районов. Так как политики направляют свое внимание все же туда, где больше избирателей, то эти страхи небезосновательны. Мы и на примере нынешней Тойлаской волости видим, что после объединения семилетней давности со стороны бывших волостей Кохтла-Нымме и Кохтла время от времени раздаются голоса, что их проблемами недостаточно занимаются.

Но и жители Йыхви могут спросить, разумно ли направлять их деньги на обслуживание удаленных районов, если в городе дороги разбиты и проблемы благоустройства по-прежнему досаждают йыхвисцам?

Скорее всего, самые хорошие и правильные ответы даст сама жизнь, и если в результате объединения самоуправление станет также организационно более способным, то ведь все будет хорошо. К сожалению, мы не можем узнать это прежде, пока не произойдет объединение, однако пути обратно тогда уже не будет.