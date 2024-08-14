До конца недели Нарва-Йыэсуу станет площадкой для десятков театральных постановок

В среду в курортном Нарва-Йыэсуу официально стартовал планировавшийся почти год масштабный театральный фестиваль Hungerburg2024, организованный Тартуским Новым театром, известным местной публике по постановке "Кремлевские соловьи", которая в 2018 году в Нарве собрала тысячи зрителей со всей Эстонии. В этом году, театр организовал уже десятки постановок, а также добавил в программу фестиваля музыкальные выступления, кино, выставки и экскурсии. Основной площадкой театр выбрал много лет пустующий дом отдыха "Мереранна".