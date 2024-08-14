В среду в курортном Нарва-Йыэсуу официально стартовал планировавшийся почти год масштабный театральный фестиваль Hungerburg2024, организованный Тартуским Новым театром, известным местной публике по постановке "Кремлевские соловьи", которая в 2018 году в Нарве собрала тысячи зрителей со всей Эстонии. В этом году, театр организовал уже десятки постановок, а также добавил в программу фестиваля музыкальные выступления, кино, выставки и экскурсии. Основной площадкой театр выбрал много лет пустующий дом отдыха "Мереранна".
До конца недели Нарва-Йыэсуу станет площадкой для десятков театральных постановок
Пятидневная программа включает 25 различных мероприятий, которые повторяются изо дня в день. Посмотреть всю программу за один день невозможно, но каждый может создать свой собственный план, выбирая мероприятия по своему вкусу.
Мероприятия фестиваля охватывают всю территорию комплекса "Мереранна", но выходят и за его пределы, включая пляж и реку Нарва. Ежедневно будет проходить около 40 мероприятий. Самая большая постановка ожидает до 300 зрителей одновременно, тогда как самая маленькая рассчитана на одного зрителя, находящегося в комнате с актером наедине.
Вся программа фестиваля создана специально для Hungerburg2024 - концепция, реализация и форма уникальны. В проекте участвуют более восьмидесяти режиссеров, актеров, художников и музыкантов.