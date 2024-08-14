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До конца недели Нарва-Йыэсуу станет площадкой для десятков театральных постановок

Северное побережье
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Для одного из театральных представлений фестиваля Hungerburg2024 площадкой стал десятки лет не наполнявшийся бассейн дома отдыха "Мереранна"
Для одного из театральных представлений фестиваля Hungerburg2024 площадкой стал десятки лет не наполнявшийся бассейн дома отдыха "Мереранна" Фото: Tartu Uus Teater

В среду в курортном Нарва-Йыэсуу официально стартовал планировавшийся почти год масштабный театральный фестиваль Hungerburg2024, организованный Тартуским Новым театром, известным местной публике по постановке "Кремлевские соловьи", которая в 2018 году в Нарве собрала тысячи зрителей со всей Эстонии. В этом году, театр организовал уже десятки постановок, а также добавил в программу фестиваля музыкальные выступления, кино, выставки и экскурсии. Основной площадкой театр выбрал много лет пустующий дом отдыха "Мереранна". 

Пятидневная программа включает 25 различных мероприятий, которые повторяются изо дня в день. Посмотреть всю программу за один день невозможно, но каждый может создать свой собственный план, выбирая мероприятия по своему вкусу. 

Мероприятия фестиваля охватывают всю территорию комплекса "Мереранна", но выходят и за его пределы, включая пляж и реку Нарва. Ежедневно будет проходить около 40 мероприятий. Самая большая постановка ожидает до 300 зрителей одновременно, тогда как самая маленькая рассчитана на одного зрителя, находящегося в комнате с актером наедине.

Вся программа фестиваля создана специально для Hungerburg2024 - концепция, реализация и форма уникальны. В проекте участвуют более восьмидесяти режиссеров, актеров, художников и музыкантов.

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Ключевые слова

Нарва-Йыэсуу
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