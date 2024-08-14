Археологи установили возраст найденных в Куремяэ захоронений

Сначала историки полагали, что речь идет о водском захоронении, но в ходе археологических работ выяснилось, что это более поздняя могила.

"Большая часть захоронений была раскопана. Не были тронуты части грудной клетки некоторых останков, от некоторых остались только ступни. Но нам удалось собрать всё из куч поднятой земли. Мы тщательно проверили их с помощью металлоискателя, кельм, лопат и экскаватора, все рассортировали, собрали кости и находки", – рассказал археолог Мартин Мальве. По его оценке, обнаруженные захоронения относятся к Средневековью.

Осенью была выдвинута версия, что это могло быть курганное водское захоронение, поскольку в этом районе их обнаруживали и раньше, но исследования показали, что захоронение было более поздним. Например, в одной из могил была найдена монета XIV века.

В рамках археологических полевых работ в Куремяэ было сделано тридцать шурфов. В результате были обнаружены новые места захоронений.

Кроме того, выяснилось, что в нескольких местах, в которых предполагалось наличие захоронений, могил не оказалось.