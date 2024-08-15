В Эстонии провели конкурс и выдали 32 лицензии на вещание в радиоэфире сроком на семь лет: некоторые вещатели продлили лицензии, но появились также новички. В Ида-Вирумаа в эфир выйдет радиостанция на преимущественно украинском языке. За ту же самую частоту в ФМ-диапазоне боролась нарвская русскоязычная радиостанция, но конкурс украинцам проиграла. Українська мова с ретранслятора в Нарве уже в конце осени накроет и российский приграничный регион.
Русскоязычное нарвское радио проиграло украинскому в конкурсе за ФМ-частоту
Конкурс на выдачу радиолицензий проводил Департамент защиты прав потребителей и технического надзора, в ведении которого находящаяся комиссия оценила все 45 заявок. Новые выданные вещателям лицензии на деятельность в 32-х вещательных регионах (вещательные регионы распределяют по Эстонии используемые для радиовещания частоты), будут действовать с 17 ноября 2024 года по 16 ноября 2031 года.
Ведущая свою деятельность в интернете станция "Narva FM" претендовала - в итоге безуспешно - на так называемый 18-й вещательный регион. Он покрывает на частоте 89.8 MГц приграничную территорию в Нарве и ее окрестностях, включая побочно даже кусок Ленинградской области РФ, а также еще три локальных региона Эстонии - через ретрансляторы в Кохтла-Нымме (97.7 MГц), Тарту (94.1 MГц) и Таллинне (104.9 MГц).
Государство предпочло украиноязычные передачи
В качестве дополнительного условия конкурса на выдачу лицензии в 18-м вещательном регионе было такое, чтобы разговорные радиопередачи велись на украинском, русском и/или эстонском языке. В случае если используется несколько языков, то предпочтение должно отдаваться первому из указанных в перечне, то есть украинскому в данном случае.
На работу в 18-м вещательном регионе поступило четыре заявки, и только в заявке от зарегистрированного в Таллинне НКО "Ukraina meedia Druzi" было отмечено, что 80% передач будут на украинском, 15% - на эстонском и 5% - на русском языке. Три другие организации планировали свои передачи как русскоязычные.
Естественно, победителем конкурса по 18 вещательному региону признали радиостанцию "drUzi". В переводе с украинского это - друзья.
"Первая радиопрограмма с украиноязычным содержанием больше всего разнообразит эстонское медийное пространство и, в связи со значительным ростом количества в Эстонии жителей, разговаривающих на украинском языке, приведет на радиорынок новых слушателей. Радиопрограмма "drUzi" была лучше всего продумана из всех представленных программ", - говорится в решении Департамента защиты прав потребителей и технического надзора.
В то же время отмечено, что предложенная НКО "Narva FM" программа "Нарва сегодня" хоть и является долгосрочной и ностальгической, однако направлена прежде всего на нарвский регион, то есть не рассчитана на радиослушателей Тарту и Харьюмаа, которые тоже имеются в 18-м вещательном регионе.
"Предложенные НКО "Narva FM", ТОО "Baltic Media Network" и ТОО "Huumor" программы уступают программе "Ukraina meedia Druzi", поскольку предлагают только русскоязычные разговорные передачи", - сказано в решении, определившем победителя конкурса.
ФМ-вещание начнут в ноябре
Зарегистрированное в столице некоммерческое объединение "Ukraina meedia Druzi" получит право на радиовещание с ретрансляторов в Нарве, Кохтла-Нымме, Тарту и Таллинне, начиная с 17 ноября. Сейчас же станция "drUzi" работает в интернете.
Входящая в правление радио "drUzi" и сама радиоведущая Инна Гордиенко рассказала, что из их программ украинцы могут получать полезную информацию о жизни в Эстонии, правовую помощь, социальную поддержку, анонсы культурных и развлекательных мероприятий, важных для украинской общины. Как украинцы, так и эстонцы могут слушать интервью с интересными личностями и, разумеется, круглосуточно наслаждаться украинской и эстонской музыкой. "Радио "drUzi" говорит и поет на нескольких языках, а информация также предоставляется на английском и эстонском языках, чтобы поддержать интеграцию в эстонское общество", - сказано на их веб-сайте.
Гордиенко подтвердила, что вещание в ФМ-диапазоне начнется сразу, как только в ноябре откроется лицензия. Редакция будет по-прежнему располагаться в Таллинне. "Но мы будем думать о возможности иметь своего журналиста в Ида-Вирумаа", - добавила Гордиенко.
Интеграция украинских беженцев в Эстонии
Инна Гордиенко напомнила, что с началом в Украине полномасштабной войны в Эстонию въехало более 120 тысяч украинских беженцев, а на сегодня их почти 70 тысяч.
- Украинская диаспора увеличилась в четыре раза! В связи с этим возникла необходимость в создании информационного канала для сохранения украинцами культурной идентичности, их доступа к объективной и независимой информации, а также содействия интеграции украинцев в эстонское общество, таким образом укрепляя диалог между украинской и эстонской общинами, - сказала собеседница.
Интернет-радиостанцию "drUzi" они основали в ноябре прошлого года. За минувшее время привлечена многотысячная аудитория слушателей в Украине, различных европейских странах и, конечно, в странах Балтии, как рассказала Гордиенко.
- Мы безмерно рады, что выиграли конкурс на получение лицензии на вещание на ФМ-частотах. Во-первых, это дает возможность охватить еще большую аудиторию в Эстонии, а во-вторых, еще крепче объединит две культуры - эстонскую и украинскую. Это очень важно для нас!