Русскоязычное нарвское радио проиграло украинскому в конкурсе за ФМ-частоту

"Первая радиопрограмма с украиноязычным содержанием больше всего разнообразит эстонское медийное пространство и, в связи со значительным ростом количества в Эстонии жителей, разговаривающих на украинском языке, приведет на радиорынок новых слушателей. Радиопрограмма "drUzi" была лучше всего продумана из всех представленных программ", - говорится в решении Департамента защиты прав потребителей и технического надзора.

В то же время отмечено, что предложенная НКО "Narva FM" программа "Нарва сегодня" хоть и является долгосрочной и ностальгической, однако направлена прежде всего на нарвский регион, то есть не рассчитана на радиослушателей Тарту и Харьюмаа, которые тоже имеются в 18-м вещательном регионе.

"Предложенные НКО "Narva FM", ТОО "Baltic Media Network" и ТОО "Huumor" программы уступают программе "Ukraina meedia Druzi", поскольку предлагают только русскоязычные разговорные передачи", - сказано в решении, определившем победителя конкурса.

ФМ-вещание начнут в ноябре

Зарегистрированное в столице некоммерческое объединение "Ukraina meedia Druzi" получит право на радиовещание с ретрансляторов в Нарве, Кохтла-Нымме, Тарту и Таллинне, начиная с 17 ноября. Сейчас же станция "drUzi" работает в интернете.