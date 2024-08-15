В Эстонии не хватает сотен ветеринаров

По данным Палаты ветеринаров, в Эстонии могли бы получить работу сразу как минимум 200 ветеринаров. Речь идет не только о врачах ветеринарных клиник, но и о работниках ферм, лабораторий и пищевой промышленности.

"Одна из причин, почему их не хватает, в том, что их слишком мало обучается в университете, у нас слишком мало выделяется мест. В Эстонии ветеринаров выпускают мало, и их мало остается работать. Также большое число студентов отсеивается уже во время учебы", - сказал президент Палаты ветеринаров Вальдеко Паавел.

Так что ветеринаров не хватает не только потому, что их недостаточно принимают в вузы. Некоторые из поступивших бросают учиться либо никогда не работают по специальности, либо, если и начинают работать, то вскоре уходят.

Одна из причин ухода из профессии - тяжелая, зачастую вахтовая работа. К тому же учиться на ветеринара сложно и долго. По данным Министерства образования, только около половины зачисленных оканчивают шестилетний курс.

"Мы сами готовимся к переговорам к 2025 году, когда начнем готовить новый период административных договоров, и где нам, вероятно, придется договариваться с Университетом естественных наук о возможном увеличении приема на ветеринарное отделение", - сказал руководитель политики высшего образования Министерства образования Маргус Хайдак.

В Эстонии разрешение на работу имеют 900 ветеринарных врачей, из них примерно 600 ведет активную деятельность.