В среду днем произошла автомобильная авария в городе Кохтла-Ярве на улице Ярвекюла, возле дома K.Lutsu tn 1, где водитель фургона Opel Vivaro, 57-летний мужчина, не обеспечил безопасную дистанцию до движущегося впереди транспортного средства.
В Кохтла-Ярве водитель попал в аварию, уклоняясь от столкновения
Движущееся впереди транспортное средство затормозило, и водитель Опеля, чтобы избежать столкновения, выехал на встречную полосу, где столкнулся с движущимся навстречу легковым автомобилем Peugeot Partner, за рулем которого находился 58-летний мужчина.
Водитель Peugeot был доставлен в больницу.