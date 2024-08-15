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В Кохтла-Ярве водитель попал в аварию, уклоняясь от столкновения

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Дорожный патруль в полицейской машине.
Дорожный патруль в полицейской машине. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik / Arhiiv

В среду днем произошла автомобильная авария в городе Кохтла-Ярве на улице Ярвекюла, возле дома K.Lutsu tn 1, где водитель фургона Opel Vivaro, 57-летний мужчина, не обеспечил безопасную дистанцию до движущегося впереди транспортного средства.

Движущееся впереди транспортное средство затормозило, и водитель Опеля, чтобы избежать столкновения, выехал на встречную полосу, где столкнулся с движущимся навстречу легковым автомобилем Peugeot Partner, за рулем которого находился 58-летний мужчина.

Водитель Peugeot был доставлен в больницу.

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Кохтла-Ярве
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