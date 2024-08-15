По сравнению с прошлым годом безработица существенно уменьшилась

По сравнению со вторым кварталом прошлого года, безработных стало на 7600 человек больше, а в сравнении с первым кварталом 2024 года их количество снизилось на 1100, сообщила в четверг, 15 августа.

Всего к концу второго квартала в Эстонии было 57 800 безработных. Большая часть из них - 34 700 человек - находились без работы менее шести месяцев.

Заметнее всего безработица выросла среди молодежи, то есть среди людей в возрасте 15–24 лет.

Общее число занятых (706 500) было на 11 700 человек больше, чем во втором квартале 2023 года. По сравнению с первым кварталом этого года число занятых выросло на 13 200 человек.

Уровень участия в рабочей силе, который показывает, какая доля населения в возрасте 15–74 лет экономически активна, то есть работает (относится к занятым), либо хочет работать и ищет работу (относится к безработным), увеличивается третий квартал подряд, во втором квартале этого года впервые превысив порог в 75%. Как в годовом, так и в квартальном сравнении показатель вырос на 1,2 процентных пункта.

По сравнению с первым кварталом неактивных людей (249 400) стало на 12 100 меньше. По сравнению со вторым кварталом прошлого года их стало меньше на 9600.