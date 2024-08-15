Спасатель: ситуация с пожарной безопасностью в домах Ида-Вирумаа очень тревожная

- Мы установили дымовые датчики в 85 случаях и привели в порядок существующие датчики в 100 случаях. В большинстве случаев хозяева домов обещали самостоятельно починить неработающие устройства или установить их, если они отсутствовали, - рассказал начальник бюро превенции Идаского спасательного центра Яак Кирсипуу. - Результаты консультаций показывают, что почти в каждом третьем доме нет исправного дымового датчика, который вовремя предупреждал бы о пожарной опасности.

Кирсипуу подчеркнул, что датчики дыма и угарного газа необходимы для защиты самих людей. "Датчики в доме так же необходимы, как ремень безопасности в автомобиле, чтобы защитить нас в случае аварии", - добавил Кирсипуу. В арендованных квартирах установка датчика является обязанностью владельца, но если владелец этого не сделал, рекомендуется, чтобы арендатор установил его самостоятельно.

Особенно тревожат спасателей дома с высокой оценкой риска. Это дома, где отсутствует или не работает датчик дыма или угарного газа, так как батарейки были вынуты для того, чтобы избежать писка. "Кроме того, в этих домах отопительное оборудование не обслуживается или требует ремонта", - отметил Кирсипуу, добавив, что в этих "красных" домах высокая пожарная опасность.

- Вопрос не в том, случится ли несчастье, а в том, когда это произойдет, - сказал он с тревогой.