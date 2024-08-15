В течение первой половины этого года спасатели Вирумаа проконсультировали владельцев 2686 домохозяйств. Почти 200 домов получили высшую оценку риска, что означает наличие серьезных проблем. Еще в каждом четвертом доме отсутствовал исправный дымовой датчик.
Спасатель: ситуация с пожарной безопасностью в домах Ида-Вирумаа очень тревожная
- Мы установили дымовые датчики в 85 случаях и привели в порядок существующие датчики в 100 случаях. В большинстве случаев хозяева домов обещали самостоятельно починить неработающие устройства или установить их, если они отсутствовали, - рассказал начальник бюро превенции Идаского спасательного центра Яак Кирсипуу. - Результаты консультаций показывают, что почти в каждом третьем доме нет исправного дымового датчика, который вовремя предупреждал бы о пожарной опасности.
Кирсипуу подчеркнул, что датчики дыма и угарного газа необходимы для защиты самих людей. "Датчики в доме так же необходимы, как ремень безопасности в автомобиле, чтобы защитить нас в случае аварии", - добавил Кирсипуу. В арендованных квартирах установка датчика является обязанностью владельца, но если владелец этого не сделал, рекомендуется, чтобы арендатор установил его самостоятельно.
Особенно тревожат спасателей дома с высокой оценкой риска. Это дома, где отсутствует или не работает датчик дыма или угарного газа, так как батарейки были вынуты для того, чтобы избежать писка. "Кроме того, в этих домах отопительное оборудование не обслуживается или требует ремонта", - отметил Кирсипуу, добавив, что в этих "красных" домах высокая пожарная опасность.
- Вопрос не в том, случится ли несчастье, а в том, когда это произойдет, - сказал он с тревогой.
Руководитель бюро превенции отмечает, что с годами количество пожароопасных домов не уменьшилось. "Мы можем сделать сам дом безопаснее с точки зрения пожарной безопасности. Но мы не можем изменить поведение людей: многие не готовы менять свои привычки, например, не курить в помещении. Основная причина пожаров с летальными исходами по-прежнему курение", - сказал Кирсипуу.
В этом году в Эстонии в результате пожаров погибло 24 человека, 5 из которых в Ида- и Ляэне-Вирумаа. Хотя консультации на дому бесплатны, у руководителя спасательной команды есть право наложить штраф в упрощенном порядке на владельцев домов, в которых нет исправного дымового датчика.
Консультации на дому, как правило, проводят спасатели ближайшей профессиональной или добровольной спасательной команды, которые осматривают и оценивают различные риски в домах, проводят разъяснительную работу, дают советы и обращают внимание на возможные меры по снижению рисков, а также повышают осведомленность людей. Спасатели, проводящие консультации, носят форму с опознавательными знаками Спасательного департамента и предъявляют служебное удостоверение с голограммой или свидетельство добровольного спасателя. В большинстве случаев консультации на дому по вопросам пожарной безопасности проводятся на красных спасательных автомобилях в дневное время с 10:00 до 20:00. Консультация обычно длится 20-30 минут
Заказать консультацию на дому может любой, позвонив по государственному информационному телефону 1247 или через интернет на портале безопасности Спасательного департамента. Заказ автоматически поступает в ближайшую спасательную команду, и с заказчиком свяжутся в течение семи дней. Каждый может проверить безопасность своего дома на сайте https://kodutuleohutuks.ee/.
В 2023 году в Эстонии было проведено 21 166 консультаций на дому, из которых 11% домов были опасными с точки зрения пожарной безопасности или находились в удовлетворительном состоянии. В 26% проверенных домов не было исправного дымового датчика, а датчика угарного газа не было в 36% домов. В 16% домов была неисправная система отопления, а в 15% - визуально поврежденная электрическая система.
Во время консультации на дому спасатели:
- Осматривают безопасность на придомовой территории (места для костров, грили, пруды, колодцы, хранение мусора, доступ для оперативных транспортных средств, опасные деревья и т.д.);
- Осматривают состояние отопительных приборов;
- Проверяют наличие, расположение и исправность дымового датчика;
- Проверяют безопасное использование электроприборов;
- Проверяют использование открытого огня (свечи, приготовление пищи, доступ детей к спичкам и т.д.);
- Оценивают поведенческие привычки, создающие опасность (курение, состояние и безопасное использование отопительных приборов и т.д.);
- При необходимости обращают внимание и на другие опасности (водоемы вокруг дома, эвакуационные пути, поведение при пожаре, наличие первичных средств пожаротушения и т.д.);
- Говорят о кризисных запасах и дают рекомендации.