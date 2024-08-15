В четверг была разрушена 72-метровая труба электростанции в Пюсси, простоявшая без малого восемь десятков лет.
ВИДЕО ⟩ В Пюсси снесли 72-метровую трубу
Строительство дымовой трубы электростанции Пюсси было завершено в 1945 году. Электростанция проработала до 1973 года, после чего здание было передано ДСП-комбинату Пюсси, известному в последние десятилетия как Фабрика Репо.
В позапрошлом году компания обанкротилась. В прошлом году большую часть его активов купила компания Cronimet Nordic, занимающаяся в основном перевалкой металлолома, которая приступила к сносу завода.
В четверг, 15 августа, в 11 часов утра разрушили трубу котельной Репо.