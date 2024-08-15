В Эстонии планируют оставить в продаже только яйца от кур на свободном выгуле

Представители министерства встретились с крупнейшими производителями яиц Эстонии, чтобы обсудить переходный период. Помимо уже полученных отзывов, министерство также ожидает предложений от производителей по устранению существующих узких мест.

- Важно, чтобы мы предприняли реальные шаги по обеспечению благополучия животных. Сейчас у нас в министерстве есть фундаментальное решение по поводу цыплят в клетках. Также было важно прислушаться к отзывам предпринимателей, поскольку мы хотим реализовать изменения, не нанеся чрезмерного ущерба нашим компаниям и безопасности пищевых продуктов. Я рада, что предприниматели готовы согласиться с представленной позицией - запретом содержания кур в клетках к 2035 году", - заявила региональный министр Пирет Хартман.

Министр добавила, что, безусловно, можно внести дальнейшие изменения в благополучие кур до 2035 года, для чего министерство запросило обратную связь у предпринимателей.

Предложения о соответствующих изменениях в Законе о защите животных будут переданы в комиссию Рийгикогу по делам сельской жизни в сентябре. В случае одобрения Рийгикогу содержание кур-несушек в клетках в Эстонии будет запрещено с 2035 года. Строительство новых курятников, оборудованных клетками, предлагается запретить с 2026 года.

- Самое важное для производителей яиц - как можно скорее прояснить будущее, чтобы они могли начать подготовку и построить свои собственные планы, - сказала Хартман.

Министерство также анализирует возможности предоставления субсидий местным производителям в переходный период для обеспечения их устойчивости. Запрещая содержание в клетках, Эстония также хочет повлиять на улучшение благосостояния кур-несушек во всем Европейском Союзе.

В Эстонии насчитывается более 600 000 кур-несушек, 81% из которых живут в клетках. Внутреннее производство яиц составляет 178,6 млн яиц в год (300 яиц на курицу), что покрывает 55% местного потребления.