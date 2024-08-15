За последние 10 лет число заключенных сократилось с 3026 до 1822 человек, или примерно на 40%. Наполняемость тюрем составляет сегодня 51%, передает rus.err.
Правительство ищет применение пустеющим тюрьмам
Опубликованный почти 10 месяцев назад аудит Государственного контроля гласит: в течение следующего десятилетия наполняемость эстонских тюрем сократится на треть в свете чего министерству юстиции было бы целесообразно задуматься о сокращении площадей мест заключения или и вовсе - о полном закрытии хотя бы одной тюрьмы. При этом в прошлом году, когда и был обнародован этот анализ, эстонские тюрьмы были заполнены в среднем на 70%. Теперь же, когда этот процент стал еще ниже, по оценке министра юстиции и цифровых технологий Лийзы Пакоста, с решением нужно поторопиться.
- Продажа зданий очевидно убыточна. Речь идет о помещениях специального назначения в очень хорошем состоянии. Одну только Таллиннскую тюрьму мы продаем уже не знаю сколько лет. А продажа современных зданий эстонских тюрем - уж точно возможна, но убыточна, - отметила министр, добавив, что вопрос обсудят на заседании правительства уже на будущей неделе.