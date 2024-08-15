Правительство ищет применение пустеющим тюрьмам

Опубликованный почти 10 месяцев назад аудит Государственного контроля гласит: в течение следующего десятилетия наполняемость эстонских тюрем сократится на треть в свете чего министерству юстиции было бы целесообразно задуматься о сокращении площадей мест заключения или и вовсе - о полном закрытии хотя бы одной тюрьмы. При этом в прошлом году, когда и был обнародован этот анализ, эстонские тюрьмы были заполнены в среднем на 70%. Теперь же, когда этот процент стал еще ниже, по оценке министра юстиции и цифровых технологий Лийзы Пакоста, с решением нужно поторопиться.