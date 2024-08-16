Эстонские пограничники зафиксировали дрон над приграничной территорией

В четверг, 15 августа, в пограничной зоне деревни Аувере, а именно над дорогой Оасааре теэ, что пролегает рядом с берегом пограничной реки Нарва и недалеко от Эстонской электростанции "Eesti Energia", пограничники зафиксировали полет беспилотника. Требуемого предварительного согласования этого полета не было.