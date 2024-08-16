Беспилотный летательный аппарат находился в воздухе совсем рядом с эстонско-российской границей, на что не выдавалось разрешения. Пограничники отреагировали незамедлительно.
Эстонские пограничники зафиксировали дрон над приграничной территорией
В четверг, 15 августа, в пограничной зоне деревни Аувере, а именно над дорогой Оасааре теэ, что пролегает рядом с берегом пограничной реки Нарва и недалеко от Эстонской электростанции "Eesti Energia", пограничники зафиксировали полет беспилотника. Требуемого предварительного согласования этого полета не было.
Высланный на место патруль установил, что дрон запустил гражданин Эстонии. По его словам, он не знал, что данная территория находится в пограничной зоне.
Человеку было сделано устное предупреждение.