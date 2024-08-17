ЗВЕЗДА НЕДЕЛИ Олег Сынаялг

Пять лет назад в Айду шла настоящая окопная война. На одной стороне было государство с его Министерством обороны и другими силовыми ведомствами, на другой - братья Олег и Андрес Сынаялги, которые начали строить здесь крупную ветряную электростанцию. Причиной противостояния, как утверждалось, был радар Сил обороны, которому ветряки якобы стали бы мешать. Государство силой остановило строительство, а полиция ограничила доступ к первым уже установленным ветрякам. В последующие годы мы время от времени слышали о том, что Сынаялги судятся с государством и грозятся востребовать возмещение ущерба.