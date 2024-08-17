Пять лет назад в Айду шла настоящая окопная война. На одной стороне было государство с его Министерством обороны и другими силовыми ведомствами, на другой - братья Олег и Андрес Сынаялги, которые начали строить здесь крупную ветряную электростанцию. Причиной противостояния, как утверждалось, был радар Сил обороны, которому ветряки якобы стали бы мешать. Государство силой остановило строительство, а полиция ограничила доступ к первым уже установленным ветрякам. В последующие годы мы время от времени слышали о том, что Сынаялги судятся с государством и грозятся востребовать возмещение ущерба.
ЗВЕЗДА НЕДЕЛИ ⟩ Олег Сынаялг
Олег Сынаялг рассказал о том, что происходило пять лет назад: "Нас поразило то, что законы, похоже, не распространяются на государство, они распространяются только на предпринимателей и простых людей. Они могут занять любую позицию и сказать, что действующее разрешение на строительство не действует, и всё".
В конце концов компромисс все же был достигнут, и ветропарк открылся на этой неделе. По словам Олега Сынаялга, весь конфликт был связан с чиновниками, которые теперь уже не занимают своих должностей. Однако, как утверждается, провалился план Сынаялгов построить в Ида-Вирумаа завод по производству ветряных турбин. Если это действительно так, то это классический пример того, как государство срывает создание рабочих мест.