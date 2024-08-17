Вирумааские спасатели в течение нынешнего полугодия проконсультировали 2686 владельцев жилья, причем около 200 жилых помещений получили наивысшую оценку риска, то есть там отмечены большие проблемы по части пожарной безопасности, а в 27 домах не имелось исправного датчика дыма.
В Вирумаа много пожароопасного жилья
Спасатели установили датчики дыма в общем в 85 жилых помещениях, а также 100 раз привели в порядок имеющиеся датчики дыма. "Чаще всего хозяева обещали сами исправить свой неработающий датчик или - в случае его отсутствия - сразу же установить, - сказал заведующий бюро профилактики Идаского спасательного центра Яак Кирсипуу. - Цифры, касающиеся консультаций, показывают, что почти в каждом третьем доме датчик дыма не оповестит вовремя о пожарной опасности".
Кирсипуу подчеркнул, что датчик дыма и угарного газа необходим самому человеку. "Датчик в жилом помещении такая же элементарная вещь, как ремень безопасности в автомобиле, чтобы в случае несчастья защитить нас", - добавил Кирсипуу.
В съемных квартирах установка датчика является обязанностью владельца, однако если владелец этого все же не сделал, то арендаторам советуют самим установить его.
Особенно тревожат спасателей жилые помещения, удостоившиеся высшей оценки риска. Это дома, где датчика дыма или угарного газа нет или он нерабочий, так как батарейки из него вынуты, чтобы он не пищал. "Кроме того, в этих жилых помещениях отопительное оборудование не обслуживалось или требовало приведения в порядок, - отметил Кирсипуу и добавил, что в этих так называемых красных домах велика пожарная опасность. - Вопрос не в том, случится ли несчастье, а в том, когда это произойдет".
Нескольким семьям спасатели вместе с самоуправлениями пришли на помощь. "В этом году мы приведем в порядок системы отопления и электросистемы в 95 жилых помещениях. Это значит, что там проведут новую проводку, построят новую трубу или даже печку или плиту, или заменят газовый бойлер", - сказал Кирсипуу.
Он отметил, что с годами количество пожароопасных домов не уменьшается. "Мы можем сделать физическую среду в жилье более пожаробезопасной. Однако мы не можем изменить поведение людей, многие не согласны изменить свои привычки, например, не курить в комнате. Главная причина пожаров с человеческими жертвами - по-прежнему курение", - сказал Кирсипуу.
В этом году в Эстонии при пожарах погибли 24 человека, в Ида-Вирумаа и Ляэне-Вирумаа - в общем пять человек. Хотя консультирование на дому проводится бесплатно, но руководитель спасательной команды имеет право в порядке упрощенного производства штрафовать владельцев жилья, где нет исправного датчика дыма.
Консультацию на дому каждый может заказать по телефону госинформации 1247 или в вебе на портале безопасности Спасательного департамента. Заказ автоматически поступит в ближайшую спасательную команду, и с заказчиком свяжутся в течение семи дней. Пожарную безопасность своего жилья каждый может протестировать ЗДЕСЬ.
В 2023 году в Эстонии было проведено 21166 консультаций на дому и выяснилось, что 11% жилья было в смысле пожарной безопасности в опасном или в удовлетворительном состоянии. В 26% проверенных домов не имелось исправного датчика дыма, а обязательного датчика угарного газа не было в 36% жилых помещений. Системы отопления были не в порядке в 16% домов, а визуально неисправные электросистемы отмечены в 15% домов.