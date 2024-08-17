В Вирумаа много пожароопасного жилья

Спасатели установили датчики дыма в общем в 85 жилых помещениях, а также 100 раз привели в порядок имеющиеся датчики дыма. "Чаще всего хозяева обещали сами исправить свой неработающий датчик или - в случае его отсутствия - сразу же установить, - сказал заведующий бюро профилактики Идаского спасательного центра Яак Кирсипуу. - Цифры, касающиеся консультаций, показывают, что почти в каждом третьем доме датчик дыма не оповестит вовремя о пожарной опасности".

Кирсипуу подчеркнул, что датчик дыма и угарного газа необходим самому человеку. "Датчик в жилом помещении такая же элементарная вещь, как ремень безопасности в автомобиле, чтобы в случае несчастья защитить нас", - добавил Кирсипуу.

В съемных квартирах установка датчика является обязанностью владельца, однако если владелец этого все же не сделал, то арендаторам советуют самим установить его.

Особенно тревожат спасателей жилые помещения, удостоившиеся высшей оценки риска. Это дома, где датчика дыма или угарного газа нет или он нерабочий, так как батарейки из него вынуты, чтобы он не пищал. "Кроме того, в этих жилых помещениях отопительное оборудование не обслуживалось или требовало приведения в порядок, - отметил Кирсипуу и добавил, что в этих так называемых красных домах велика пожарная опасность. - Вопрос не в том, случится ли несчастье, а в том, когда это произойдет".