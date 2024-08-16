В Нарвские дни оперы в этом году добавится немного мистики, заклинаний и южноэстонского наречия

Восьмые по счету Дни оперы в Нарве пройдут с 21 по 25 августа, как и все прошлые годы, на сцене во дворе бывшей прядильной фабрики на острове Кренгольм. На этот раз зрительный зал собран чуть меньшим по размерам, но зато он стал ощутимо светлее.

Самым важным событием фестиваля станет мировая премьера первого оперного произведения на южноэстонском языке "Дитя хлебной крошки" ("Raasulapsuke"), созданного специально для Нарвских оперных дней. "Дитя хлебной крошки" - двухчасовая опера композитора Малле Мальтис, основанная на рассказе Херты Лайпайк "Дитя церковного хлеба" (1986). В ней показана история о зависимой любви и о заклинаниях, которые приводят к трагическим последствиям. Опера создает на сцене и в зале мистическую и трагическую атмосферу, словно отражая сложность человеческой природы.