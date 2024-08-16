К этим выходным готова сцена и расставлены стулья для зрителей во дворе Кренгольмской мануфактуры: здесь с 21 сентября начинаются VIII Дни оперы. Уже на понедельник запланированы репетиции.
В Нарвские дни оперы в этом году добавится немного мистики, заклинаний и южноэстонского наречия
Восьмые по счету Дни оперы в Нарве пройдут с 21 по 25 августа, как и все прошлые годы, на сцене во дворе бывшей прядильной фабрики на острове Кренгольм. На этот раз зрительный зал собран чуть меньшим по размерам, но зато он стал ощутимо светлее.
Самым важным событием фестиваля станет мировая премьера первого оперного произведения на южноэстонском языке "Дитя хлебной крошки" ("Raasulapsuke"), созданного специально для Нарвских оперных дней. "Дитя хлебной крошки" - двухчасовая опера композитора Малле Мальтис, основанная на рассказе Херты Лайпайк "Дитя церковного хлеба" (1986). В ней показана история о зависимой любви и о заклинаниях, которые приводят к трагическим последствиям. Опера создает на сцене и в зале мистическую и трагическую атмосферу, словно отражая сложность человеческой природы.
- Эта опера - классическая драма, в которой есть и любовь, и смерть, - рассказывает художественный руководитель и главный организатор Дней оперы в Нарве Юлия Савицкая. - Сценическое оформление и события на сцене будут очень захватывающими и эффектными. Одним из действующих лиц будет озеро. Либретто написала известная эстонская актриса Мерка, или Мерле Яэгер, и поскольку ранее она писала только пьесы, ее драматический стиль ощутим и в этой опере с самого начала. В опере также поет талантливый 12-летний ученик Нарвской музыкальной школы Лукиан Орлов. Музыкальное сопровождение нашей собственной постановки, как и традиционно, обеспечит Нарвский симфонический оркестр, - добавила Савицкая.
Премьера начнется в 19 часов 24 августа, в субботу, а дополнительный показ пройдет на следующий день, 25 августа, начало в 15.00.
Кроме того, в программе Дней оперы запланированы гастрольные спектакли и концерты из Латвии и Литвы. В среду, 21 августа, фестиваль откроет реконструированный с помощью искусственного интеллекта барочный оперный спектакль "Андромеда". В четверг, 22 августа, состоится концерт виртуоза блокфлейты Эрика Босграафа вместе с оркестром "Collegium Musicum Riga", название их программы - "Бах навсегда!". В пятницу, 23 августа, пройдет гала с участием солистов из Латвии и Литвы, где будут исполнены арии из известных опер.
Традиция Дней оперы в Нарве берет начало с 2016 года. В 2020 году они не проводились из-за пандемии. С полной программой очередного фестиваля можно ознакомиться на официальном веб-сайте: www.narvaopera.ee.