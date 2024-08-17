СВОДКА ПОЛИЦИИ В Тойлаской волости автомобиль съехал с дороги

Спасатели оказали пострадавшему первую помощь до приезда скорой, а затем помогли поднять его в машину скорой помощи. Причина аварии выясняется.

Лодочников, ненадолго заплывших в Россию, оштрафовали

13 августа пограничники обнаружили незаконное пересечение временной контрольной линии на реке Нарва в направлении Эстония-Россия-Эстония. Водитель маломерного судна был оштрафован на 240 евро.

14 августа пограничники обнаружили два незаконных пересечения временной контрольной линии на реке Нарва в направлении Эстония-Россия-Эстония. Лодочников оштрафовали.

Ударил сожительницу и сбежал

15 августа полиция получила вызов в квартирный дом в Нарве, где находившийся в состоянии алкогольного опьянения 44-летний мужчина в ходе ссоры ударил свою сожительницу. К прибытию полицейских мужчина покинул место происшествия. Полиция начала уголовное расследование.

В пьяном виде напал на бывшую супругу

15 августа в полицию сообщили, что на улице Кивилинна в Нарве находившийся в состоянии алкогольного опьянения 35-летний мужчина ударил свою бывшую супругу. Полицейские задержали мужчину. Более точные обстоятельства случившегося определит полиция в ходе уголовного производства.

В Нарве украли электросамокат

14 августа обнаружили, что от дома на улице Кангеласте в Нарве похитили самокат "Xiaomi Mi Electric Scooter". Причиненный кражей ущерб составил около 500 евро.

Узбек попался на границе с поддельным документом

14 августа на Нарвском пограничном пункте при выходе из Эстонии проверили гражданина Узбекистана и обнаружили среди его личных вещей водительские права, которые были полностью поддельными. Документ забрали, а человек направился в Россию.