Но мы далеки от мысли, что здесь, в Эстонии, число людей, поддерживающих Путина, в результате этой агрессивной войны сократилось до нуля.

Время от времени мы все еще слышим, как кто-то где-то, говоря на эти темы, отражает нарративы нынешнего российского руководства. На этой неделе, например, в "Postimees" появилась новость о посте директора одной таллиннской школы по интересам, в котором он назвал террористами бывших лесных братьев, которых здесь считают борцами за свободу, и оправдал депортации.

Мы писали о том, как полиция в свое время отобрала разрешение на оружие у идавирусцев, действовавших по указке российской пропаганды. Потому что, по мнению властей, они представляли угрозу для нашего государства.

На этой неделе "Eesti Ekspress" опубликовала интервью с обвиняемым в государственной измене Айво Петерсоном, который Христом Богом клянется, что является патриотом Эстонии, осуждает войну в Украине и ничего антигосударственного не совершал. Но мы знаем, что он ездил на оккупированный Донбасс и снимал там пропагандистские видеоролики. Как-то не верится, что он мог сделать все это без разрешения и указаний российских спецслужб. Глядя на то, сколько голосов получил Петерсон на парламентских выборах в Ида-Вирумаа, можно только догадываться, сколько здесь сторонников России. На выборах в Европейский парламент в этом году он набрал в уезде более 3600 голосов. С учетом того, что российские граждане и лица без гражданства не могли голосовать, число пророссийски настроенных лиц может быть в несколько раз больше.

Понятно, что изменить взгляды очень многих взрослых здесь невозможно. Однако детей и молодежь необходимо вывести из-под влияния российской пропаганды. И здесь самая большая надежда на нашу систему образования и стартующую школьную реформу.