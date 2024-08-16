При контролируемом пожаре старого дома в Люганузеской волости спасатели знакомились с новой системой тушения "Cobra". Это оборудование может, как сообщает новостной портал Rus.ERR, направлять струю воды внутрь сквозь стену.
Спасатели учатся тушить пожар прямо сквозь стену здания
"Это очень опасный инструмент, он еще может и человека пополам разрезать, если струя будет направлена с очень близкого расстояния. Можно легко получить травму, то есть самое главное - техника безопасности", - рассказал руководитель учений Марек Мартинсон.
Установка позволяет проникнуть через строительные конструкции компактной струей воды под высоким давлением. Для этого в воду добавлен мелкофракционный абразивный материал. При прохождении конструкций создается отверстие в несколько миллиметров, из которого вода направляется в виде струи в помещение, где возник пожар, в основном в виде тумана. Вода охлаждает и тушит огонь.
"Через достаточно толстый стальной профиль или, например, камень струя воды проникает очень хорошо. И очень многое можно сделать с очень небольшим количеством воды, что в некоторых случаях для нас тоже очень важно", - рассказал оперативный руководитель Идаского спасательного центра Андрес Сульг.
В настоящее время такое оборудование испытывается только на одной спасательной машине команды Кесклинна. С осени оно станет стандартным оборудованием для прибывающих в Эстонию спасательных машин. Девять таких установок получит Идаский регион, как отмечается в публикации Rus.ERR.