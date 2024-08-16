Спасатели учатся тушить пожар прямо сквозь стену здания

"Это очень опасный инструмент, он еще может и человека пополам разрезать, если струя будет направлена с очень близкого расстояния. Можно легко получить травму, то есть самое главное - техника безопасности", - рассказал руководитель учений Марек Мартинсон.

Установка позволяет проникнуть через строительные конструкции компактной струей воды под высоким давлением. Для этого в воду добавлен мелкофракционный абразивный материал. При прохождении конструкций создается отверстие в несколько миллиметров, из которого вода направляется в виде струи в помещение, где возник пожар, в основном в виде тумана. Вода охлаждает и тушит огонь.

"Через достаточно толстый стальной профиль или, например, камень струя воды проникает очень хорошо. И очень многое можно сделать с очень небольшим количеством воды, что в некоторых случаях для нас тоже очень важно", - рассказал оперативный руководитель Идаского спасательного центра Андрес Сульг.

В настоящее время такое оборудование испытывается только на одной спасательной машине команды Кесклинна. С осени оно станет стандартным оборудованием для прибывающих в Эстонию спасательных машин. Девять таких установок получит Идаский регион, как отмечается в публикации Rus.ERR.