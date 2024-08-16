Оспа обезьян пока не несет опасности Эстонии

Всемирная организация здравоохранения в среду объявила самый высокий уровень опасности в связи с распространением в Африке оспы обезьян или mpox.

"В интересах европейских стран, чтобы в случае занесения этого заболевания его быстро выявили и дальнейшего распространения не было. Как и остальные страны, Эстония за этим постоянно следит. Мы готовы диагностировать заболевание и изолировать больных людей и близко контактирующих с ними. Для групп риска есть также вакцина", - сказала ERR специалист Департамента здоровья Юта Варьяс.

Сейчас в Африке распространяется штамм Clade 1, который опаснее предыдущего штамма. Он характеризуется более тяжелым течением болезни и приводит к большему числу смертей, чем предыдущий штамм Clade 2. В этом году было зарегистрировано около 18 тысяч случаев заболевания, более 500 из которых - со смертельным исходом.

Вирусолог Андрес Меритс говорит, что нынешняя вакцина менее эффективна, прежняя действовала лучше, поэтому путешествующим в страны, где есть очаги заражения, стоит быть предельно осторожными.