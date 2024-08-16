В Швеции зафиксирован первый за пределами африканского континента случай нового варианта оспы обезьян. Вирусологи не исключают, что вирус доберется до Эстонии, но пока опасности нет, сообщает новостной портал Rus.ERR.
Оспа обезьян пока не несет опасности Эстонии
Всемирная организация здравоохранения в среду объявила самый высокий уровень опасности в связи с распространением в Африке оспы обезьян или mpox.
"В интересах европейских стран, чтобы в случае занесения этого заболевания его быстро выявили и дальнейшего распространения не было. Как и остальные страны, Эстония за этим постоянно следит. Мы готовы диагностировать заболевание и изолировать больных людей и близко контактирующих с ними. Для групп риска есть также вакцина", - сказала ERR специалист Департамента здоровья Юта Варьяс.
Сейчас в Африке распространяется штамм Clade 1, который опаснее предыдущего штамма. Он характеризуется более тяжелым течением болезни и приводит к большему числу смертей, чем предыдущий штамм Clade 2. В этом году было зарегистрировано около 18 тысяч случаев заболевания, более 500 из которых - со смертельным исходом.
Вирусолог Андрес Меритс говорит, что нынешняя вакцина менее эффективна, прежняя действовала лучше, поэтому путешествующим в страны, где есть очаги заражения, стоит быть предельно осторожными.
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