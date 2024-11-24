Заявление о повышении взносов на пенсию лучше подать до наступления зимы

При увеличении взносов человек будет отчислять 4% или 6% своей брутто-зарплаты в пенсионный фонд, при этом государство добавит еще 4% за счет социального налога. Это означает, что взносы от брутто-зарплаты до вычета подоходного налога будут направляться на обеспечение будущего.

- До конца ноября стоит подумать о повышении взноса во II пенсионную ступень, а также проверить уровень риска и административные сборы своего пенсионного фонда на сайте Пенсионного центра, - говорит руководитель пенсионной грамотности Министерства социальных дел Кятлин Муру. - Например, если человек в возрасте 35 лет с средней зарплатой увеличит свой взнос в II пенсионную ступень до 6% и будет продолжать это до выхода на пенсию, он накопит примерно на 26 000 евро больше, чем при текущем взносе в 2%, без учета доходности.

Взнос во II пенсионную ступень составляет по умолчанию 2%, к которым государство добавляет 4% за счет социального налога. Заявление на увеличение или уменьшение взноса можно подать в любое время, но изменение будет происходить только один раз в году - 1 января, на основании заявлений, поданных не позднее конца ноября этого года.

В настоящее время в Эстонии ко II пенсионной ступени подключено более 576 тысяч человек, из которых 60 тысяч уже в этом году решили увеличить свои взносы.