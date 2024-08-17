Сб, 17.08.2024
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За сутки в Нарве полиция дважды выезжала на вызовы о домашнем насилии

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Полиция Эстонии. Фото иллюстративное.
Полиция Эстонии. Фото иллюстративное. Фото: Taavi Sepp

В пятницу в полицию поступил вызов из многоквартирного дома в Нарве, где пьяный 44-летний мужчина во время ссоры ударил свою сожительницу. 

Когда прибыла полиция, мужчина скрылся с места происшествия. Точные обстоятельства происшествия полиция разъяснит в рамках уголовного производства.

Также 15 августа в полицию сообщили, что на улице Кивилинна в Нарве пьяный 35-летний мужчина ударил избил свою бывшую жену. Полиция арестовала мужчину. Точные обстоятельства происшествия полиция разъяснит в рамках уголовного производства.

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