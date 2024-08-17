В пятницу в полицию поступил вызов из многоквартирного дома в Нарве, где пьяный 44-летний мужчина во время ссоры ударил свою сожительницу.
За сутки в Нарве полиция дважды выезжала на вызовы о домашнем насилии
Когда прибыла полиция, мужчина скрылся с места происшествия. Точные обстоятельства происшествия полиция разъяснит в рамках уголовного производства.
Также 15 августа в полицию сообщили, что на улице Кивилинна в Нарве пьяный 35-летний мужчина ударил избил свою бывшую жену. Полиция арестовала мужчину. Точные обстоятельства происшествия полиция разъяснит в рамках уголовного производства.