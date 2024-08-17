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Спасатели помогли попавшему в беду водителю

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Фото: Erakogu

В пятницу спасатели выехали на вызов в деревню Пюхайыэ волости Тойла на шоссе Таллинн-Нарва, где автомобиль вылетел за пределы дороги.

Спасатели оказали пострадавшему первую помощь до приезда скорой помощи, а затем помогли ему сесть в машину скорой помощи.

Также в пятницу в Центр тревоги спасательного департамента поступил сигнал о запахе газа в подъезде многоквартирного дома на улице Яама в Йыхви. Спасатели проверили дом с помощью измерительных приборов, место утечки газа обнаружено возле главного крана. Кран перекрыли и вызвали газовую службу. Лестничная клетка проветривалась.

В пятницу вечером возле старых промышленных зданий в поселке Вока волости Тойла ощущался запах гари. Прибывшие на место спасатели потушили оставленный без присмотра горящий мусор в бочке.

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