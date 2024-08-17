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Количество коллективных сокращений существенно уменьшилось

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Касса по безработице зарегистрировала в этом году больше новых безработных, чем в предыдущие летние периоды.
Касса по безработице зарегистрировала в этом году больше новых безработных, чем в предыдущие летние периоды. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Касса по безработице в течение июля получила шесть сообщений о коллективных сокращениях, в результате которых работу потеряют 64 человека, передает rus.err.

В июле было меньше первичных уведомлений о коллективных сокращениях, чем в любой предыдущий месяц.

Почти 40 коллективных сокращения пришлись на предприятия, занятые в сфере обрабатывающей промышленности. 19 рабочих мест сократит проработавший в Пайде почти 20 лет завод Brandner PCB, который прекратит деятельность в конце ноября.

В начале июля этого года в качестве безработных было зарегистрировано 48 300 человек, а в конце месяца - около 49 700. В июле прошлого года на учете в Кассе по безработице стояли немногим более 50 000 человек.

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