Количество коллективных сокращений существенно уменьшилось

В июле было меньше первичных уведомлений о коллективных сокращениях, чем в любой предыдущий месяц.

Почти 40 коллективных сокращения пришлись на предприятия, занятые в сфере обрабатывающей промышленности. 19 рабочих мест сократит проработавший в Пайде почти 20 лет завод Brandner PCB, который прекратит деятельность в конце ноября.

В начале июля этого года в качестве безработных было зарегистрировано 48 300 человек, а в конце месяца - около 49 700. В июле прошлого года на учете в Кассе по безработице стояли немногим более 50 000 человек.