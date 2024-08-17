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За неделю в Эстонии зарегистрировали всего два новых случая заболевания гриппом

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Вакцинацию от гриппа людей из группы риска оплачивает Касса здоровья.
Вакцинацию от гриппа людей из группы риска оплачивает Касса здоровья. Фото: Пеэтер Лиллевяли

В летние месяцы заболеваемость гриппом в Эстонии снизилась до минимума, сообщает rus.err.

В течение минувшей недели - с 5 по 11 августа - в Эстонии зарегистрировали два случая заболевания гриппом.

По сравнению с предшествовавшей неделей количество выявленных случаев снизилось на 33%.

Также на прошлой неделе было зарегистрировано 1390 случаев заболевания острыми респираторными инфекциями, 27% из которых пришлись на детей до 14 лет.

За неделю количество случаев заболевания острыми респираторными инфекциями выросло на 7%.

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