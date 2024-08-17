Желающие попасть в Россию будут проходить дополнительное собеседование

Работники консульских центров будут осуществлять дополнительную проверку достоверности сведений, подтверждающих цель поездки в РФ и условия пребывания на территории страны, сотрудником уполномоченного государственного органа проводится личное собеседование с иностранным гражданином. Уточняется, что собеседование будут проводить сотрудники российских дипломатических представительств и консульских учреждений.

В то же время, как следует из комментария официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, опубликованном 16 августа на сайте внешнеполитического ведомства, данным постановлением лишь "предусмотрена возможность" проведения таких собеседований.

Во время процедуры иностранец может предоставить дополнительные документы: приглашения, контракты, разрешения на работу, гарантийные письма и обратные билеты, а также подтвердить платежеспособность.