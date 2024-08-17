За год больше всего подорожали жиры и масла, а чай и кофе - подешевели

Мобильное приложение Tarbi targalt сравнило динамику изменения цен на основные продукты за год в семи крупнейших торговых сетях Эстонии, которые вместе покрывают примерно 90 процентов эстонского рынка (Coop, Selver, Maxima, Rimi, Lidl, Gross и Prisma).

Анализ показал, что цены выросли в среднем на 3,7 процента. Лидерами по росту цен стали пищевые жиры и масла, цены на которые выросли на 9 процентов, консервы - на 8 процентов, приправы и выпечка - на 7,2 процента, яйца - на 6,4 процента, продукты из мяса домашней птицы - на шесть процентов и крепкий алкоголь - на 5,8 процента. Упали цены только на кофе, чай и какао.

"В сравнение были включены все товары, представленные в продаже, и мы рассчитали изменение цен, исходя из цен на точно такие же товары. Это реальные цены, то есть еженедельно отслеживаемые обычные или сниженные цены на ценниках", - сообщили в компании Productinfo24.com OÜ, разработавшей приложение.

Поскольку цены на товары могут меняться в течение месяца из-за скидочных кампаний, то в исследовании каждый месяц учитывали самую низкую цену розничной сети.

- Всего за этот период мы нашли в торговых сетях более 31 000 различных продуктов питания. При мониторинге цен мы используем комбинированный метод сбора цен онлайн и на месте в магазинах. Кроме того, все больше информации поступает от пользователей мобильного приложения Tarbi targalt, которые также могут добавлять цены и наличие товаров, - сообщил разработчик мобильного приложения Tarbi targalt Свен Раннавяли.