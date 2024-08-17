За год дефицит бюджета увеличился

Дефицит бюджета центрального правительства в первом полугодии составил 706 млн евро, увеличившись по сравнению с тем же периодом прошлого года на 134 млн евро. Дефицит был вызван замедлением роста налоговых поступлений, снижением поступлений от неналоговых доходов и резким ростом инвестиционных и хозяйственных расходов, в основном в связи с оборонными закупками.

Финансовое положение фондов социального страхования улучшилось и к концу полугодия было близко к балансу. При этом дефицит Больничной кассы составил 5 млн - это значительно хуже, чем в том же периоде прошлого года, когда ее бюджет был в профиците в 68 млн евро. Однако показатель оказался гораздо лучше, чем в предыдущие месяцы текущего года.

Касса по безработице к концу июня сумела выйти в плюс, который составил 2 млн евро.

В бюджетах местных самоуправлений по положению на конец июня был профицит в размере 81 млн евро. По сравнению с тем же периодом прошлого года, профицит снизился на 27 млн евро.

Общий объем расходов государственных бюджетных учреждений в июне достиг 1,47 млрд евро, увеличившись на 116 млн евро или 8,5% по сравнению с июнем прошлого года.