Вс, 18.08.2024
Погода
Гороскоп
Игра
ПОДПИСКА
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST

Банкир: эстонский соискатель работы - один из самых активных в Европе

Copy
Завод Wienerberger AS в Азери. Фото иллюстративное.
Завод Wienerberger AS в Азери. Фото иллюстративное. Фото: Ain Liiva

Желание работать у жителей Эстонии никогда прежде не было таким сильным, передает rus.err.

Из данных Департамента статистики видно, что как занятость, так и желание работать и искать работу находятся на очень высоком уровне. Во втором квартале оба этих показателя стали рекордными.

- Прежде всего это обусловлено быстро растущими ценами. Удорожание заставляет людей искать дополнительные источники дохода. Схожие тенденции мы видим и в других странах – люди хотят работать. Однако в Эстонии этот показатель один из самых высоких в Европе. Если на первом месте среди стран-членов ЕС находится Швеция, то Эстония - на втором, - сказала старший экономист Swedbank Лийз Эльмик.

Ключевые слова

Экономика
Наверх