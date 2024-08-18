Банкир: эстонский соискатель работы - один из самых активных в Европе

Из данных Департамента статистики видно, что как занятость, так и желание работать и искать работу находятся на очень высоком уровне. Во втором квартале оба этих показателя стали рекордными.

- Прежде всего это обусловлено быстро растущими ценами. Удорожание заставляет людей искать дополнительные источники дохода. Схожие тенденции мы видим и в других странах – люди хотят работать. Однако в Эстонии этот показатель один из самых высоких в Европе. Если на первом месте среди стран-членов ЕС находится Швеция, то Эстония - на втором, - сказала старший экономист Swedbank Лийз Эльмик.