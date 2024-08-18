Суммы жилищных кредитов продолжают расти

- Если в июне средняя сумма кредита впервые превысила 150 тысяч евро, то в июле она выросла почти на 12% и достигла 168 тысяч евро, - рассказала руководитель Bigbank Eesti Йонна Пехтер.

По ее словам, значительное увеличение средней суммы кредитов является в частности признаком роста доходов покупателей жилья.

По мнению руководителя Bigbank, сегодняшним рынком движет накопившийся за последние полтора года спрос в сочетании с ростом доходов. "Кроме того, покупателей воодушевляют новости последних нескольких недель, которые отражают ожидания рынка в отношении падения Euribor", - пояснила Пехтер.