Государство потратит 2,4 млн евро на улучшение качества жизни 82 человек

"Стратегическая карта уличного шума и связанный с ней план действий по снижению шума должны быть составлены на участках дорог с интенсивностью движения, превышающей три миллиона транспортных средств в год, или 8220 транспортных средств в день", говорится в направленном Транспортным департаментом в начале августа в Министерство климата плане.