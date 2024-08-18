Транспортный департамент планирует уменьшить вредное воздействие и неудобства, вызванные дорожным шумом, с помощью установки шумозащитных барьеров. Проект стоимостью почти два с половиной миллиона евро призван улучшить условия жизни 82 человек, пишет rus.err.
Государство потратит 2,4 млн евро на улучшение качества жизни 82 человек
Цель проекта - избежать, предотвратить или уменьшить вредное воздействие и неудобства, вызванные шумом.
"Стратегическая карта уличного шума и связанный с ней план действий по снижению шума должны быть составлены на участках дорог с интенсивностью движения, превышающей три миллиона транспортных средств в год, или 8220 транспортных средств в день", говорится в направленном Транспортным департаментом в начале августа в Министерство климата плане.
В настоящее время предлагается построить 19 шумозащитных барьеров общей длиной около 1615 метров. Стоимость шумозащитных барьеров рассчитана из расчета 1500 евро за погонный метр. Сюда также входит стоимость проектирования, строительства и строительного надзора. Общая стоимость проекта составит около 2,4 миллиона евро.
Проект планируется начать в 2025 году и завершить в 2029 году. Планируемые шумозащитные барьеры призваны улучшить качество жизни 82 жителей.