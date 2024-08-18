По прогнозу Агентства окружающей среды, в начале следующей недели в Эстонии сохранится теплая температура, днем в диапазоне от 18 до 24 градусов.
ПОГОДА ⟩ Лето не торопится покидать Эстонию
В ночь на понедельник облачность уплотнится, осадки распространятся с островов через материк в северо-восточном направлении, местами вероятны грозы и ливни. Ветер преимущественно юго-восточный и восточный, 2–7 м/с, во время грозы сильными порывами. Днем ожидается облачная с прояснениями погода, по регионам кратковременные дожди, возможны грозы, в Восточной Эстонии возможны ливни. Около полудня начиная с запада страны осадков станет меньше. Ветер западных направлений, 2–8, после полудня усилится западный и северо-западный ветер, 5-12, на северном побережье порывами до 17 м/с. Температура воздуха ночью 12-17, днем 18–22 градуса тепла.
В ночь на вторник ожидается ясная и малооблачная погода без осадков. Ветер западных направлений,3-9, до полуночи на севером побережье порывами до 14 м/с. Днем ожидается малооблачная погода и переменная облачность без осадков. Ветер южных направлений, 2–7, м/с. Температура воздуха ночью 7-12, на побережье до 17, днем 19–23 градуса тепла.
В ночь на среду ожидается ясная и малооблачная погода без осадков. Ветер южный и юго-восточный, 3-9 м/с. Днем ожидается переменная облачность, вечером на западе страны местами кратковременные дожди. Ветер южных направлений, 3–9 м/с. Температура воздуха ночью 8-13, на побережье до 17, днем 19–24 градуса тепла.