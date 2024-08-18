Министерство климата планирует расширить природоохранную зону на треть

Министр климата Йоко Алендер сказала, что природоохранная зона в Эстонии должна быть расширена и увеличена с текущих 27,7% от общей площади суши до 30%.

По словам Алендер, это будет и нижний, и верхний предел, то есть Министерство климата обещает не брать под охрану больше территорий. Если что-то нужно будет взять под охрану, то потребуется снять охрану с другой территории. Для принятия решений будет создана отдельная комиссия.

Вице-канцлер Министерства климата Антти Тооминг сказал, что расширение охраняемых территорий будет в основном происходить за счет государственных земель, а на частные земли это практически не распространится.

По словам Алендер, в эти 30% земли, которые должны находиться под защитой государства, входит не только лес, но и болота, луга, прибрежные природоохранные зоны и так далее. В дальнейшем такие природоохранные зоны будут находиться под более строгим контролем, например, сплошная вырубка там будет полностью запрещена. Всего Министерство климата планирует запретить сплошные вырубки на 125 000 гектаров, из которых 36 000 – это частные земли. Что же касается объемов вырубки в целом, то, по словам Алендер, в будущем они не должны превышать объем выращиваемого леса.

Министерство отмечает в пояснительной записке к законопроекту, что на тех охраняемых территориях, где ранее была разрешена сплошная рубка, это окажет положительное влияние на окружающую среду.

Эстонской лесной промышленности планируется компенсировать дополнительные ограничения разрешением на создание лесопосадок. В рамках отдельного изменения в Законе о лесном хозяйстве планируется предоставить разрешение на посадку лесных насаждений на сельскохозяйственных землях.