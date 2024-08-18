На этой неделе поступило несколько сообщений о том, что мошенники звонят от имени Портала здоровья, представляясь сотрудниками Кассы здоровья и запрашивают у людей их PIN-коды документов. Касса здоровья и Центр инфосистем здравоохранения и благополучия (TEHIK) напоминают, что их сотрудники никогда не просят по телефону PIN-коды документов или другие персональные данные.
Мошенники пытаются получить личные данные, представляясь работниками Кассы здоровья
В случае получения таких звонков следует проявлять крайнюю осторожность и не делиться личной информацией. Если возникают сомнения в отношении личности звонящего, следует немедленно прервать звонок и связаться со службой поддержки пользователей TEHIK по адресу abi@tehik.ee.
Если вы вдруг стали жертвой мошенничества, просим обратиться в полицию.