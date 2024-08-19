В воскресенье вечером в Кохтла-Ярвеском центре культуры на концерте, который стал стартом серии "ViruLaul24", впервые прозвучали три новые песни, написанные Олавом Эхала на слова Леэло Тунгал. Песни исполнил сводный хор из 150 певцов под управлением дирижера Хирво Сурва. Большинство хора составляли молодые люди из Ида-Вирумаа.
ВИДЕО ⟩ Накануне Дня восстановления независимости сводный молодежный хор исполнил в Кохтла-Ярве три новые песни Олава Эхала
Большое мероприятие "ViruLaul24" организовано Эстонским музыкальным советом и проходит на ида-вируских сценах в День восстановления независимости и его преддверии. В дополнение к уже известным песням Олава Эхала исполняются и три новые.
В воскресенье вечером в Кохтла-Ярвеском центре культуры состоялась премьера песен "Emakeelepäevaks", "Laul leiab sõpru" и "Tere, kõik see koolipere!".
Помимо сводного хора под управлением Хирво Сурва, в концерте приняли участие симфонический оркестр под управлением Анатолия Щуры, солистка Алика Милова и мужской квартет национальной оперы "Estonia". Запись концерта велась ERR.
Следующие концерты "ViruLaul 24" состоятся:
- 19 августа в 19 часов в нарвском концертном доме "Geneva"
- 20 августа в 14 часов на певческой сцене в Тойла.
Вход на все концерты бесплатный.
Маэстро Олав Эхала сразу после долгих заключительных аплодисментов признался, что этот концерт вызвал в нем сильные ощущения. "Это сравнимо с моими юбилейными концертами, которые устраиваются раз в десять лет. И тут, вдруг, в Ида-Вирумаа", - рад он.
По словам Эхала, он остался очень доволен исполнением и старых песен, и трех новых. "Дирижеры проделали отменную работу", - признал он.
Президент Алар Карис, находившийся среди зрителей в зале Кохтла-Ярвеского центра культуры, сказал, что это был очень красивый и душевный концерт. "Дети пели чрезвычайно красиво, даже те, кто из русских семей. Я даже акцента не услышал. За год сумели через песню выучить язык", - сказал президент, отметив, что такой концерт - это прекрасное начало празднования Дня восстановления независимости Эстонии.
В своей речи перед концертом президент Алар Карис сравнил песню с тайным мицелием, охватывающим всю Эстонию и связывающим нас вместе. "Наш музыкальный мицелий крепок", - сказал президент.
Следующий концерт "ViruLaul24" состоится сегодня в 19.00 в концертном зале "Geneva" в Нарве, а заключительный концерт состоится в День восстановления независимости Эстонской Республики, 20 августа в 14.00 на певческой эстраде в Тойла.
Образованный для "ViruLaul 24" ида-вирумааский сводный молодежный хор состоит из участников хоров Кохтла-Ярвеской гимназии, Нарвской эстонской гимназии, Нарвской эстонской основной школы, Нарвской Кесклиннаской школы, инструментального отделения Нарвской музыкальной школы, девичьего хора Нарвской музыкальной школы, Нарвского хора мальчиков, хоров Нарвской Ваналиннаской основной школы, Синимяэской основной школы, смешанного хора "Vaimustus" и хора Тойлаской гимназии. Вместе с ними на сцену в концертах "ViruLaul 24" выйдут тандем-хор Нарвского дома эстонского языка, девичий хор ЭТВ, юношеский хор национальной оперы "Estonia", мужской квинтет хора мальчиков национальной оперы "Estonia", хоровая студия "So-La-Re", студенты Эстонской академии музыки и театра, музыканты Эстонского союза исполнителей и Нарвский городской симфонический оркестр под управлением дирижера Анатолия Щуры.