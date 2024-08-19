ВИДЕО Накануне Дня восстановления независимости сводный молодежный хор исполнил в Кохтла-Ярве три новые песни Олава Эхала

Большое мероприятие "ViruLaul24" организовано Эстонским музыкальным советом и проходит на ида-вируских сценах в День восстановления независимости и его преддверии. В дополнение к уже известным песням Олава Эхала исполняются и три новые.

В воскресенье вечером в Кохтла-Ярвеском центре культуры состоялась премьера песен "Emakeelepäevaks", "Laul leiab sõpru" и "Tere, kõik see koolipere!".

Помимо сводного хора под управлением Хирво Сурва, в концерте приняли участие симфонический оркестр под управлением Анатолия Щуры, солистка Алика Милова и мужской квартет национальной оперы "Estonia". Запись концерта велась ERR.

Следующие концерты "ViruLaul 24" состоятся: 19 августа в 19 часов в нарвском концертном доме "Geneva"

в нарвском концертном доме "Geneva" 20 августа в 14 часов на певческой сцене в Тойла.

Вход на все концерты бесплатный.

Маэстро Олав Эхала сразу после долгих заключительных аплодисментов признался, что этот концерт вызвал в нем сильные ощущения. "Это сравнимо с моими юбилейными концертами, которые устраиваются раз в десять лет. И тут, вдруг, в Ида-Вирумаа", - рад он.

По словам Эхала, он остался очень доволен исполнением и старых песен, и трех новых. "Дирижеры проделали отменную работу", - признал он.