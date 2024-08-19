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Пожилому рыбаку на лодке потребовалась медпомощь

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Пограничный кордон в Васкнарве.
Пограничный кордон в Васкнарве. Фото: Илья Смирнов

В воскресенье рыбаку, вышедшему на лодке на реку Нарва, потребовалась срочная помощь медиков.

18 августа после пяти вечера в центр тревоги поступило сообщение о том, что состояние здоровья пожилого мужчины, отправившегося порыбачить на реку Нарва в деревне Кунингакюла волости Алутагузе, внезапно ухудшилось.

Самыми близкими и оперативными помощниками оказались пограничники кордона, которые на катере доставили мужчину на берег и передал его работникам скорой помощи.

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Алутагузе
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