В воскресенье рыбаку, вышедшему на лодке на реку Нарва, потребовалась срочная помощь медиков.
Пожилому рыбаку на лодке потребовалась медпомощь
18 августа после пяти вечера в центр тревоги поступило сообщение о том, что состояние здоровья пожилого мужчины, отправившегося порыбачить на реку Нарва в деревне Кунингакюла волости Алутагузе, внезапно ухудшилось.
Самыми близкими и оперативными помощниками оказались пограничники кордона, которые на катере доставили мужчину на берег и передал его работникам скорой помощи.