На выходных пограничники препятствовали въезду в Эстонию восьми граждан России, двух граждан Украины и Молдовы на пограничном переходе Нарва-1.
8 граждан России развернули на границе
Наиболее частыми причинами остановки было то, что у людей не было необходимых документов для въезда в страну, они давали неясные пояснения о цели поездки или в ходе собеседования было установлено, что человек может представлять угрозу общественному порядку или безопасности страны.
Иностранцам был составлен запрет на въезд и их отправили обратно в Россию.