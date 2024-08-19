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8 граждан России развернули на границе

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Пограничный пункт в Нарве.
Пограничный пункт в Нарве. Фото: Ilja Smirnov

На выходных пограничники препятствовали въезду в Эстонию восьми граждан России, двух граждан Украины и Молдовы на пограничном переходе Нарва-1.

Наиболее частыми причинами остановки было то, что у людей не было необходимых документов для въезда в страну, они давали неясные пояснения о цели поездки или в ходе собеседования было установлено, что человек может представлять угрозу общественному порядку или безопасности страны.

Иностранцам был составлен запрет на въезд и их отправили обратно в Россию.

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