Глава Языкового департамента: годовая отсрочка языковых требований для учителей не так уж плоха

В эфире Vikerraadio Томуск напомнил, что языковые требования для учителей были введены в июле 1989 года. В январе 1989 года был принят Закон Эстонской ССР о языке, на основании которого были установлены языковые требования в отношении работников, имеющих профессиональные контакты с людьми, пишет rus.err.

"Среди них были и учителя. Учителя, которые преподавали на русском языке, должны были овладеть эстонским языком на уровне категории C, или B1 в современном понимании. А те, кто работал в эстонских школах или с эстоноязычными детьми, должны были получить категорию F, то есть высшего уровня, C1", – пояснил Томуск.

Сроком выполнения требований было 1 февраля 1993 года, и они действуют уже 35 лет.

"Языковой департамент выносил предписания и назначал штрафы, налагал денежные взыскания, но учителю всегда разрешалось продолжать работать в школе. Было невозможно уволить его за то, что он не говорит по-эстонски, потому что требование о знании эстонского языка не было прописанной в законе частью квалификационных требований", – рассказал Томуск.

"С 1 августа 2024 года знание эстонского языка является частью квалификационных требований, в связи с этим была предложена отсрочка на один год для тех, кто должен достичь уровня B2, но уже имеет уровень B1. На самом деле школы должны были уволить их всех и по всей Эстонии. По подсчетам Министерства образования, это было бы около 600 учителей, и это было бы весьма катастрофично", – продолжил Томуск.

"С одной стороны, мне как чиновнику в области надзора не понравилось, что предоставили отсрочку, но с другой стороны, если посмотреть на временную перспективу, за 35 лет мы не смогли этого добиться. Сейчас вопросом действительно начали заниматься, и этот один год ничего не значит, если мы достигнем этой цели. Я не вижу в этом ничего негативного. Конечно, это немного ударило по чиновникам Языкового департамента, которые делали предписания и все время требовали, но в целом, если это поможет улучшить языковые навыки этих людей, [то это не так уж и плохо]", – считает глава Языкового департамента.