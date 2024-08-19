Пограничник выстрелил в бежавшего на него с ножами мужчину

Около 21.35 пограничникам сообщили, что в Муствеэ произошел пожар и горит велосипед. На месте происшествия оказался мужчина с ножами в руках, который не подчинился приказам прибывшим для проверки ситуации пограничникам и поначалу попытался убежать от них. Погнавшийся за мужчиной пограничник приказал ему убрать ножи, но мужчина не подчинился распоряжению и побежал в сторону должностного лица, передает Лыунаская префектура.

Согласно собранной на данный момент информации, пограничник также предупредил мужчину о применении огнестрельного оружия. И все же пограничнику пришлось выстрелить в мужчину, чтобы остановить нападение.

На место происшествия прибыла машина скорой помощи и доставила мужчину в больницу. Его травмы не опасны для жизни. Пограничник не пострадал.

По словам оперативного руководителя Лыунаской префектуры Кюнтера Педоска, человек с ножами уже был ранее известен полицейским. "К сожалению, вчерашние события приняли настолько неожиданный оборот, что сотрудникам Департамента полиции и погранохраны (PPA) пришлось применить табельное оружие в целях самообороны. Поскольку мужчина не подчинился приказу положить ножи и побежал к должностному лицу, тот применил служебное оружие, чтобы нейтрализовать нападавшего. Применение огнестрельного оружия для сотрудников полиции всегда является последним вариантом отражения угрозы, и к такому никогда не относятся легкомысленно", - подчеркнул Педоск.

Полиция возбудила против мужчины уголовное дело по статье о насилии в отношении представителя власти. Служба внутреннего контроля PPA оценила действия своих сотрудников и, по предварительной оценке, применение оружия было обоснованным и законным.