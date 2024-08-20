В понедельник в Кивиыли произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором слегка пострадала девушка.
В Кивиыли в ДТП пострадала девушка
19 августа в 17.05 в городе Кивиыли по адресу Piiri 4a произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором 18-летний молодой человек за рулем BMW 530D не уступил дорогу Audi A5, за рулем которого находилась 56-летняя женщина.
Произошло столкновение автомобилей, в результате чего 19-летнюю девушку, которая была пассажиркой BMW, доставили в больницу на обследование.