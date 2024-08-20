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В Кивиыли в ДТП пострадала девушка

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Машина скорой помощи.
Машина скорой помощи. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

В понедельник в Кивиыли произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором слегка пострадала девушка.

19 августа в 17.05 в городе Кивиыли по адресу Piiri 4a произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором 18-летний молодой человек за рулем BMW 530D не уступил дорогу Audi A5, за рулем которого находилась 56-летняя женщина.

Произошло столкновение автомобилей, в результате чего 19-летнюю девушку, которая была пассажиркой BMW, доставили в больницу на обследование.

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