В Кивиыли в ДТП пострадала девушка

19 августа в 17.05 в городе Кивиыли по адресу Piiri 4a произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором 18-летний молодой человек за рулем BMW 530D не уступил дорогу Audi A5, за рулем которого находилась 56-летняя женщина.